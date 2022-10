Il giorno dopo l'annuncio dell'addio al calcio, Franck Ribery è stato omaggiato dal pubblico dell'Arechi prima di Salernitana-Spezia. Un giro di campo davvero emozionante, in cui il francese non è riuscito a trattenere le lacrime: "Le luci non puoi spegnerle", è stato il saluto della curva Sud.