Franck Ribery è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina, così riporta la Gazzetta dello Sport. Daniele Pradè e gli uomini mercato viola hanno spinto sull' acceleratore negli ultimi giorni, e domenica sembra essere stata trovata una intesa di massima. Al giocatore verrà fatto un contratto biennale a 3.5 milioni all'anno, con molti bonus che possono far lievitare lo stipendio, con una legato all'approdo in Europa dei viola.

Ieri è venuto a galla un problema inatteso relativo a una questione fiscale che obbligherebbe la Fiorentina a pagare altri milioni. Un ostacolo che però Commisso non ritiene insormontabile. E sempre ieri sono arrivate al giocatore due nuove offerte: una da un club russo, l’altra dall’amico Ibra ed il suo Galaxy. Firenze però ha il forte gradimento della moglie di Ribery, e stando alla rosea, Commisso potrebbe presentare il suo gioiello già venerdì, ovvero al suo ritorno nel capoluogo toscano.