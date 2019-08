L’onda lunga della prima gara di campionato, che ha visto la Fiorentina perdere più o meno immeritatamente contro il Napoli, ha messo in risalto solo i lati negativi di una partita di per sé spettacolare. I viola, con i tanti giovani schierati, hanno disputato una gara di ottimo livello, mettendosi alle spalle le grigie prestazioni dell’anno scorso, in una cornice di pubblico che mancava al Franchi da anni e ha spinto i giocatori sulle ali dell’entusiasmo.



RIBERY- La prima giornata di campionato è stata anche caratterizzata dal debutto in maglia viola di Franck Ribery, leggenda del calcio europeo, che non ha bisogno di presentazioni. La Fiorentina ha puntato su di lui perché cercava un giocatore capace di unire grande personalità e qualità, oltre che appeal internazionale, aveva bisogno di una figura di riferimento per lo spogliatoio, che aiutasse i tanti ragazzi di talento presenti in rosa.



RIFERIMENTO- Dopo solo 4 allenamenti agli ordini di Montella, l’ex Bayern Monaco, si è accomodato in panchina, non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe, ma non è stato per lui un impedimento nell’ aiutare la squadra. Non è passato inosservato, infatti, il gesto fatto nei confronti di Sottil, che dopo il rigore conquistato dai viola, è andato subito da Ribery, che lo ha preso sotto braccio cercando di consigliarlo. Dopo il gol di Milenkovic, inoltre, si è alzato subito per festeggiare insieme ai compagni la rete del difensore serbo, con i viola che l’hanno subito abbracciato. Il numero 7 è ancora lontano dal poter determinare le gare dal campo, ma la sua personalità ci ha messo poco per incidere nello spogliatoio viola.