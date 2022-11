A poche ore dalla sfida tra lae la, ed il suo ritorno a Firenze nuovamente da ex, l’ormai ex centrocampista delle due squadreha rilasciato una lunga intervista ad Il Mattino dove ha raccontato come sia adesso la vita da collaboratore tecnico di. Queste le sue parole:“All’inizio è stato un po’ strano, in un giorno sono cambiate tante cose. Sono contento di questo nuovo ruolo, di poter dare una mano alla squadra e allo staff. Ho accettato ben volentieri la proposta di Nicola e mi ha fatto molto piacere che la società ha fatto di tutto per farmi rimanere a Salerno.Per me è stato importante e indimenticabile. Mai mollare, insomma, io ci ho creduto sempre”.Alla base della sua scelta una particolare considerazione, che: “Fin dal ritiro avevo capito che aria tirava. Abbiamo un presidente come Iervolino che ha grandi ambizioni. Abbiamo dei tifosi super ed è arrivato anche un bravo ds come De Sanctis. Sapevamo che sarebbero arrivati giocatori importanti. Insomma, si percepiva che stava nascendo un bel gruppo e che volevamo vincere insieme. È per quello che la squadra ha fatto bene fin qui“.Infine ha parlato di c: “È sempre un piacere tornare al Franchi. Sarà una gara difficile:Da parte nostra dobbiamo essere tranquilli e con la testa libera. Consapevoli di poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi”.