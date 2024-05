Ricardo Rodriguez, gol dell'ex al Milan: non segnava dal 2018, proprio coi rossoneri

un' ora fa



Ricardo Rodriguez, difensore e capitano del Torino, ha trovato contro il Milan un gol strepitoso che ha fissato il punteggio sul 3-0 a inizio secondo tempo: si tratta di un ritorno alla gioia personale dopo tantissimo tempo per lo svizzero, che in Serie A non andava in rete addirittura dal 2017.



L'ULTIMA VOLTA - L'ultima volta in assoluto era stata il 15 febbraio 2018, in un turno playoff di Europa League vinto 0-3 in Bulgaria contro il Ludogorets, con RR a segno dal dischetto; In Serie A, invece, Rodriguez ha trovato un solo gol, il 20 settembre 2017, ancora su rigore, in una gara contro la SPAL terminata 2-0. In quella stagione per Rodriguez altre due reti, entrambe in Europa League contro il Craiova e l'Austria Vienna.