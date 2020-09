Continua a tenere banco il nome dicentrocampista classe 2001 dell’Empoli, che sul mercato è richiesto da tanti club di Serie A. Il giovane giocatore ha messo in mostra le sue qualità nell’ultima serie cadetta, e la lista di pretendenti si è allungata sempre di più, tanto da creare una sorta di asta al rialzo.Nelle ultime ore gli emiliani hanno alzato il pressing per Ricci, con le due squadre che stanno lavorando per arrivare ad un accordo in tempi rapidi, in modo da bruciare la concorrenza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,e i crociati che vorrebbero concludere l’affare a cifre più basse. La chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere una percentuale sulla futura rivendita.La Fiorentina è sempre una pista concreta per Ricci, visto che i contatti sia tra l’entourage del giocatore che con l’Empoli sono continui e costanti. Anche qui sono le cifre che non convincono Pradè, che ha ottenuto, atterrato oggi a Firenze, pronto intervenire sul mercato per rinforzare la sua Fiorentina e sciogliere tutti i nodi.