A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole... Pubblicato da Enrico Mentana su Giovedì 21 maggio 2020

Infuria la bufera politica sulle, che ha duramentenell'emergenza coronavirus: ", ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini".Una frase che ha scatenato la bagarre e causato quasi una rissa con gli esponenti della Lega, ma, qualche ora dopo, è stato il commento - affidato alla propria pagina Facebook - del direttore del TGLa7. "A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni,, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli".Lo stesso Mentana ha poi avuto modo di chiarire personalmente la sua posizione con l'onorevole Ricciardi, come testimonia un suo successivo post su Facebook.