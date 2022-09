Nell’amichevole vinta dal Brasile per 2-0 sulla Tunisia è accaduto in fatto deplorevole: un tifoso ha lanciato una banana verso Richarlison. L’attaccante del Tottenham ha così commentato sui propri canali social: "Finché continueremo a fare bla, bla, bla e non puniremo i colpevoli, sarà così, ogni giorno e ovunque. Non c'è più tempo, basta razzismo!".