Nessun rimpianto in casa Tottenham per Antonio Conte. O almeno questo deve pensare Richarlison. Il brasiliano ha avuto un rapporto tormentato con l’ormai ex allenatore degli Spurs con cui spesso ha avuto modo di discutere.



IN PASSATO - L’attaccante aveva criticato apertamente la gestione dell’italiano e il suo poco utilizzo. “Ho commesso un errore nel concedere un’intervista in cui chiedevo di giocare di più. Più tardi mi sono scusato e ho detto che poteva punirmi. Mi rispose che il capo era lui. È stato il suo modo di dimostrarlo. Ha passato quasi due ore a rimproverarmi davanti a tutti in un meeting”. Questa la rivelazione di Richarlison al the Que Papinho podcast.