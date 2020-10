A fine mercato qualche club ha chiesto in prestito Eriksen, ma né il calciatore, né l'Inter, hanno voluto prendere in considerazione questa formula. È quanto si apprende da Sky, che però apre a nuove soluzioni in vista del futuro. Perché, se da qui a gennaio, il danese non dovesse entrare con costanza negli schemi di Conte, allora a quel punto si potrebbe realmente considerare anche l'ipotesi di un prestito.