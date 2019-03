Pavel Pogrebnyak, attaccante dell'Ural, ex Zenit San Pietroburgo, nelle scorse settimane si era schierato contro le naturalizzazioni dei brasiliani in nazionale: "Ridicolo avere neri in nazionale" le sue parole. La Federazione calcistica della Russia ha preso la sua decisione, squalificando il giocatore, nonostante avesse provato a correggere il tiro: "Non ho nulla contro i calciatori di colore. Mi piacerebbe vedere in Nazionale giocatori nati e cresciuti nel nostro Paese".



FINO A FINE STAGIONE - Oggi è arrivata la squalifica per il centravanti russo: "E’ stata applicata una sanzione a Pogrebnyak sotto forma di una multa di 250 mila rubli e una squalifica fino alla fine della stagione 2018-2019. Pavel ha il diritto di appellarsi alla commissione competente entro tre giorni. Dopo tre giorni, la decisione ha effetto. Lui stesso non ha espresso il desiderio di fare appello".