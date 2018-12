Riecco. L'ex attaccante di Inter, Roma, Parma e Fiorentina è il protagonista di una bella intervista che sarà disponibile da oggi su Dazn. Eccone qualche anticipazione: ". Non mi rendevo conto all'inizio di essere in Italia, all'Inter. Ricordo che osservavo tutti nello spogliatoio, da Seedorf a Materazzi. Ricordo anche che. A livello sportivo ho vissuto uno spogliatoio di fenomeni. A livello di vita Zanetti è stato un esempio, sempre accanto a me specie quando è morto mio padre.. Lo ringrazierò per sempre per tutto quello che lui e la sua famiglia hanno fatto per me in quegli anni: ogni volta che parlo di lui mi emoziono"."Il gol all'Udinese nel 2004/2005? Ho preso palla a metà campo e segnato scartando tutti, mi ricordo tutto benissimo. Pensavo a correre e andare a far gol: sapevo di avere forza e velocità. È stato bellissimo.".. Il mio sinistro? Sono nato così, sin da piccolo. Gli amici mi dicevano di calciare piano ma era istinto puro, non riuscivo mai a tirare piano, sempre e solo forte.. Se ci sarà l'opportunità di tornare a giocare ci sarò, ma solo in Brasile: non voglio più stare lontano dai miei tre figli".