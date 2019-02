, il coro che unisce la sponda rossonera del Naviglio, è: "Pum-pum-pum". E'mania a non finire. A, invece, si rivede "Boom boom". Non ha in mano le pistole per esultare, ma ha nel piede mancino una bomba che stende le porte avversarie. Il numero 11 del Foggia, con i suoi ultimi due gol, ha regalato due punti ai Satanelli: due punti utili per muovere la classifica, due punti ottenuti in rimonta, due punti che danno ancora speranza per la trasferta. E lo ha fatto a suo modo.- Di fino contro il, di potenza contro l'il tedesco usa al meglio quello che ha: il suo sinistro. Letale, tremendo, educato, sembra uscito direttamente da Holly & Benji: la sensazione è che possa 'bucare' un'onda, infrangere un muro, alla Markper intenderci. 5 punti nelle ultime 5, quartultimo posto in classifica per il Foggia,terzultimo che pressa a un punto, ma la luce della salvezza a 3. Luca più chiara con un Kragl così.- Ha avuto difficoltà nel mese di gennaio, poi a febbraio Kragl ha messo lo zampino nella sfida contro il Pescara con un assist e nelle ultime 2 con 2 gol. Sono 6 in stagione, miglior marcatore della squadra allenata da: meglio di, meglio di, meglio di tutti. Kragl, il tedesco che sogna la Serie A: sperava di prendersela con il Foggia, ma dovrà 'accontentarsi' di tenersi stretta la B. Con la speranza di volarci poi in A: seguito dal Bologna a gennaio, al tedesco piacerebbe giocare nel Napoli. Che per il momento ha altre priorità, come Kragl:@AngeTaglieri88