Il Milan, in una sola notte, ritrova la vittoria e il suo uomo più importante, Gonzalo Higuain. I tre punti sulla Spal mettono al riparo Gattuso e fanno riavvicinare i tifosi all'attaccante argentino. Che ha vissuto una notte piena di emozioni: negative nel primo tempo, con tanti palloni persi e qualche mugugno dagli spalti, superlative nel secondo con quella esplosione di gioia condivisa con tutta la panchina e Gattuso entrati in campo per esultare.



LACRIME E DIGIUNO ROTTO - 866 minuti, ben nove partite senza nemmeno l'ombra del gol. Troppi per uno con la classe e il senso della rete del Pipita. In quel controllo di palla a seguire e il bolide scagliato sotto la traversa c'è tutta l'essenza di Gonzalo Higuain. Sicuramente, con Donnarumma, il vero fuoriclasse del Milan. L'abbraccio con Gattuso, le lacrime di gioia che segnano il viso di entrambi. Finalmente una rabbia positiva dopo tante settimane costellate da nervosismo, il momento negativo è alle spalle.



UN MESSAGGIO AL MERCATO - "Normale che la gente fischi quando si aspetta qualcosa in più. Ero convinto di questo progetto in estate, spero di continuare così". Musica e parole firmate Gonzalo Higuain. Che stima Sarri, non disdegnerebbe una esperienza in Premier League ma difficilmente lascerà il Milan a gennaio, le percentuali sono sempre più basse. C'è una missione da portare a termine: riportare il Milan in Champions League.