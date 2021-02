. Troppo brutta, per essere vera, quella prima parte di stagione in cui aveva messo insieme 178 minuti in poco meno di quattro mesi. Numeri impietosi, vuoti di gol e assist, in cui prestazioni negative e scialbe si erano alternate a ben nove gare senza mettere piede in campo.Poi, la svolta. Complice l'arrivo di quell'Ibra che ad Ante non fa paura. "Mi piace giocare con uno come Ibra, che prende la palla di testa e mi apre spazi" dichiarava qualche mese fa l'ex Eintracht, aggiungendo poi: ". "Mi serve qualche partita per tornare al 100%, ma mi sento bene". FinalmAnte, verrebbe da dire, dopo un'altra annata vissuta da diesel.Rebic, ora, è tornato. Lo aveva già mostrato a Bologna, con una prestazione solida rafforzata da un gol pesantissimo, il tap-in che ha subito mandato in soffitta il rigore flop sbagliato da Ibrahimovic.. Tornato arma letale dello scacchiere di Pioli, che con Rebic in campo trova. Mica male, per un Milan che continua a sognare. Dal 2021, con un Rebic in più.