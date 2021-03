A breve si capirà se con o senza Fabioa guidare l'area sportiva, allo stato attuale sembra ancora con Andreain panchina ma dipenderà molto da come andrà a finire questa stagione. E la squadra? I soldi da investire sono quelli che sono, i modi per riuscire a sistemare i conti però non mancano: cessioni, plusvalenze, riduzione monte ingaggi. Con alcuni nodi da sciogliere particolarmente delicati. Tra chi va, chi resta e chi lascia., il piano originario era già quello di capire verso fine stagione cosa fare, ora resta l'Europeo da affrontare al massimo ma la terza eliminazione in Champions vissuta da spettatore può lasciare il segno. Sembrava propenso a continuare Gigi, ora chissà.il confronto con la Juve arriverà solo tra qualche settimana, per ora il mercato non gli fornisce alternative credibili.Le certezze sono rappresentate da un'ossatura su cui puntare ancora ciecamente. Non impossibile ma difficile un cambio in porta, con Wojciechtitolare a meno di clamorosi sviluppi sul fronte Gigio. La difesa ruoterà attorno a Matthijsa centrocampo si crede molto sul potenziale di, dopo un anno di apprendistato poi si aspetterà l'esplosione di Dejan. E ovviamente c'è Federico, l'uomo giusto da cui ripartire. Altri giovani che non sembrano in vendita sono Merihe Weston, andando verso il rinnovo del prestito anche Alvarosembra abbastanza convinto di poter restare almeno un'altra stagione. Mentre Leonardodovrebbe a sua volta andare avanti fino a fine carriera. Puree Juanfanno parte della nuova vecchia guardia, per vari motivi come Rodrigo: la Juve lavora a uno scambio con altri top club, si ragiona con Barcellona e Psg, ma non solo. Esaurito il biennio per ottenere gli sgravi fiscali sul loro maxi-ingaggio, Adriene Aaronsono assolutamente sacrificabili. Così come Federico, a un anno dalla scadenza di contratto e con qualche lampo in un biennio di buio totale, resta saldamente sul mercato. Non incedibile nemmeno. Tutti giocatori in ogni caso zavorrati da un maxi-ingaggio.e senza riscatto fissato o all'orizzonte (Douglas Costa, Rugani, De Sciglio, Pjaca, Perin, Pellegrini). Bisognerà riuscire a vendere e non solo svendere stavolta, altrimenti la rifondazione sarà molto più lunga del previsto.