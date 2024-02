Righetti: 'Allegri lascerà la Juve, gli piace la Roma'

Il contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus scadrà nel 2025, ma il suo futuro è tutt’ora incerto e le voci su un suo addio a fine stagione si fanno sempre più insistenti. Ubaldo Righetti a La Domenica Sportiva ha parlato anche di un suo possibile futuro alla Roma: “Credo che finirà l’anno in bianconero, ma poi penso abbia voglia di provare nuove esperienze. Non credo che vada all’estero, assolutamente. Napoli? Non credo. Penso più al centro. Roma gli piacerebbe, c’è già andato vicino. La Lazio non credo. È dura che stia alla Juve anche il prossimo anno, anche perché c’è la pressione di altri allenatori che vogliono la Juve. A Conte piace tanto, lui al Milan non ce lo vedo. Non dico che andrà alla Roma ma gli piace”.