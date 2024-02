Rigore in Milan-Atalanta, Pistocchi duro: 'La morte dello sport. Prova tv per Holm, chi simula fa schifo'

L’uso e l’abuso del Var sono un problema che crea imbarazzo a chi ama un calcio onesto: un rigore come quello fischiato in #MilAta a favore di #Holm è la morte dello sport: #Giroud con il sinistro lo colpisce sul braccio sx, 3” dopo #Holm urla di dolore e si butta a terra… pic.twitter.com/mOzIHR867E — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 25, 2024

escono con un punto a testa dallo scontro diretto della 26esima giornata di Serie A, al termine di una partita in cui non mancano le polemiche.Finisce 1-1 a San Siro e succede tutto nel primo tempo: alla magia di, serpentina e destro a giro sotto l'incrocio, risponde il rigore trasformato da- Proprio il penalty assegnato all'Atalanta provoca la rabbia dei rossoneri.cade in area toccandosi il viso dopo un contatto con, le immagini evidenziano che l'attaccante del Milan colpisce lievemente con la gamba il braccio sinistro dell'esterno svedese.- L'arbiroinizialmente non concede rigore ma viene richiamato dal VAR all'on field review e dopo aver rivisto velocemente l'azione, decide di concedere il penalty.- Veementi le proteste del Milan, una decisione che non convince diversi addetti ai lavori. Durissimo l'attacco del giornalista e opinionistasul proprio profilo social: "L’uso e l’abuso del Var sono un problema che crea imbarazzo a chi ama un calcio onesto: un rigore come quello fischiato in Milan-Atalanta a favore di Holm è la morte dello sport: Giroud con il sinistro lo colpisce sul braccio sx, 3” dopo Holm urla di dolore e si butta a terra tenendosi la testa. Se ci fosse giustizia, per lui dovrebbe essere usata la prova-tv e squalificato: chi simula fa schifo".