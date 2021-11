Gigi Di Biagio, ex allenatore di Spal e Italia Under 21, parla a Sky Sport, tornando sul rigore sbagliato da Jorginho nella sfida di ieri contro la Svizzera: “"Jorginho è un ragazzo intelligentissimo, non ha bisogno dei miei consigli, si ripresenterà dal dischetto. Ci si ricorda sempre degli errori, a me chiedono sempre del rigore del '98 nonostante qualche altro lo abbia tirato. Rigore del 2000? Quello non me lo ricorda nessuno. Però è comunque passato, il presente è la prossima gara dell'Italia”