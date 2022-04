Rihanna è una regina della musica pop, ma anche del gossip. La cantante barbadiana classe 1988 avrebbe messo fine alla relazione con ASAP Rocky, che l'avrebbe tradita con la designer di scarpe Amina Muaddi. La coppia è in dolce attesa di un figlio.



In occasione della partita di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid a novembre 2019, Rihanna era stata allo Stadium di Torino in tribuna con Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo), Alice Campello (moglie di Alvaro Morata) e Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, autore del gol decisivo.