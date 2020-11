Giovedì il Napoli affronterà il Rijeka, squadra croata, per la terza giornata di Europa League. Lo farà senza Victor Osimhen, che è stato espulso nella vittoria contro la Real Sociedad e quindi salterà il prossimo incontro. Anche il Rijeka, però, dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Come ha dichiarato proprio l'allenatore dei croati, Simon Rozman:



"Viviamo un momento difficile a causa del Coronavirus. Ogni tre ore i giocatori misurano la temperatura, ogni tre ore ho un gruppo diverso da gestire. Mi auguro di avere 12 giocatori a disposizione per la partita contro il Napoli, altrimenti giocheremo con i giovani".