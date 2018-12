Il rilancio dell'Inter non sarà solo in mano a Suning, anche i tifosi VIP nerazzurri scendono in campo: è nata Interspac srl, una società con scopo sociale di 'generici investimenti sportivi', ma il cui nome e logo (Duomo di Milano stilizzato in nerazzurro con una stella sulla guglia più alta) lasciano pochi dubbi sull'obiettivo di appoggiare la proprietà cinese. Capitale limitato, ma già previsto un aumento fino a 25 milioni di euro, le modalità del sostegno invece sono ancora da definire: partecipare ad un aumento di capitale, sottoscrivere un prestito convertibile o comprare almeno una parte delle quote che Thohir deve dismettere.



SPUNTANO VASCO E VALENTINO - Interspac vanta già 13 partecipanti i cui nomi sono stati rivelati oggi da La Stampa: Carlo Cottarelli, l'avvocato esperto di diritto societario Alessandro De Nicola, l'ex top manager Unicredit e consigliere di Leonardo-Finmeccanica Dario Frigerio, il costituzionalista ed ex parlamentare Roberto Zaccaria, l' attuale consigliere dell’Istituto per il Credito Sportivo ed ex presidente di Milanosport spa Pierfrancesco Barletta. Ma non finisce qui, perché ad altri nomi noti del mondo economico e finanziario milanese potrebbero presto aggiungersi altri nomi illustri: da Alessandro Profumo e Gerardo Braggiotti a star come Vasco Rossi e Valentino Rossi, di comprovata fede nerazzurra. I tifosi vip si muovono per il rilancio dell'Inter.