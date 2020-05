L'ultimo saluto ad Andrea Rinaldi, il calciatore cresciuto nell'Atalanta e in questa stagione in forza al Legnano, avrebbe dovuto svolgersi alle 15.30 di giovedì 14 maggio allo stadio di Cermenate. Ma il Prefetto di Como, come riporta il canale ufficiale del club lombardo, ha annullato la cerimonia per timore che l'enorme afflusso di amici e compagni non faccia rispettare le norme anti-Covid. Forse si aspetterà lunedì 18 maggio, quando le misure di contenimento saranno allentate.



COMUNICATO UFFICIALE- "Il funerale di Andrea Rinaldi è stato rimandato a data da destinarsi. Il Prefetto di Como ha annullato la cerimonia prevista per giovedì 14 maggio a Cermenate per l’enorme attenzione che ha avuto la scomparsa del nostro Andrea, e il conseguente, altissimo afflusso che le esequie avrebbero avuto con il conseguente rischio di non poter far rispettare le norme anti Covid-19".



SEMPRE ALLO STADIO- "La famiglia Rinaldi però è fermamente decisa a garantire ad Andrea il saluto e il tributo di affetto che merita: niente cerimonia per sole 15 persone in un ambiente chiuso, ma un afflusso libero in uno spazio ampio e aperto come appunto lo stadio di Cermenate. Lunedì 18 maggio l’ulteriore allentamento delle norme potrebbe offrire una soluzione".