Un occhio puntato sul campo, l'altro sul bilancio.si prepara al finale di stagione (ri)partendo dalla sfida con la Juventus - in programma domenica sera - step fondamentale per la corsa scudetto. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di rimanere competitivi ma tenendo sempre sotto controllo i conti: "In questo momento è giusto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club - ha detto Alessandro Antonello in un'intervista a La Repubblica -. Chiaro, diretto. L'amministrazione delegato nerazzurro non si nasconde e spiega il momento di difficoltà.- Intanto però i dirigenti lavorano per rinforzare la squadra: la priorità è Gleison Bremer del Torino, per il quale la settimana scorsa c'è stato un incontro con l'agente per preparare l'offerta da presentare a Cairo. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento e le parti hanno trovato un principio d'accordo, prima dell'affondo decisivo peròperché lo stipendio di Bremer - circa 2,5 milioni - sarebbe più basso di quello percepito attualmente dall'olandese che si aggira intorno ai 5 milioni, dall'altra parte però arriverebbe un difensore che offre piene garanzie a Inzaghi.- Una strada che l'Inter potrebbe percorrere anche in altri ruoli: in attacco è sempre più in bilico la posizione di Lautaro Martinez, piace a diversi club esteri e di fronte a un'offerta ritenuta importante il club valuterà l'eventuale cessione., che se dovesse arrivare a Milano avrebbe uno stipendio inferiore rispetto a quello di Lautaro.- Ecco perché, a determinate cifre, l'affare Dybala diventa insostenibile. Marotta lo conosce bene per averlo portato a Torino e lo riprenderebbe volentieri all'Inter, ma. I nerazzurri rimangono comunque alla finestra ma per iniziare una trattativa servirà un sacrificio del giocatore, sullo sfondo il Barcellona e club di Premier League. L'Inter osserva, studia, valuta e prepara la strategia per il mercato. Rimanere competitivi, ma con costi più bassi.