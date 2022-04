La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95. pic.twitter.com/AQcRYMO3WL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 14, 2022

L'incidente stradale dell'altra notte a Calì è risultato fatale all'ex centrocampista colombiano, 55 anni. L'auto su cui viaggiava avrebbe ignorato un semaforo rosso, attraversando l'incrocio proprio quando stava passando un autobus.Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95.Arrivato dal club brasiliano del Palmeiras nel 1994, al Napoli ha segnato 7 gol in 28 presenze per poi essere ceduto al Real Madrid l'anno dopo.a Italia '90 (segnando il gol del pareggio a San Siro contro la Germania poi campione del mondo), USA '94 e Francia '98.