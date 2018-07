Direttamente dal ritiro di Bormio, dove insieme ai propri compagni di squadra sta preparando la prossima stagione, Tomas Rincon in conferenza stampa ha presentato quella che sarà la stagione 2018/2019 del suo Torino.

"In questi giorni Mazzarri sta approfittando del tempo che ha disposizione per creare delle basi per il campionato, potremo giocare con il 3-5-2 o con il 3-4-3 e il mister ora sta provando varie soluzioni. Io nella mia carriera ho giocato sia davanti alla difesa, cosa che dovrò fare anche nel 3-5-2, sia come mezzala, nel 3-4-3 posso ad esempio avanzare di più. Mazzarri è molto puntiglioso e ci fa lavorare molto sui suoi concetti, lavoriamo sui dettagli perché poi saranno questi a fare la differenza".



Rincon è poi tornato a parlare della scorsa stagione: "Se Atalanta, Fiorentina e Milan valgono più di noi? Se l'anno scorso sono arrivate prima di noi è perché hanno fatto meglio di noi. Con le chiacchiere non si va da nessuna parte, dobbiamo lavorare molto, pensare partita per partita, per fare bene". Poi sui suoi obiettivi personali: "Più che voglia di riscatto ho voglia di fare bene. Sono qui con la testa e con il cuore, ho voglia di Toro. Per me la scorsa è stata comunque una stagione positiva visto il numero di presenze fatte, ma è vero che l'anno scorso ho avuto un calo dal punto di vista del ritmo e del fisico, sono sicuro che posso fare meglio perché in certi momenti della stagione non ho dato il massimo. Ora voglio fare bene. Obiettivi personali? Più che altro c'è l'obiettivo corale di fare bene, di pedalare perché con le parole non si andrà da nessuna parte".



Rincon ha poi parlato dei nuovi, in particolare di Lukic e Meité con cui condividerà il centrocampo. "Meité e Lukic? Meité deve inserirsi al meglio nel nostro campionato, più avanti vedremo il miglior Meité. Lukic? Lo conoscevamo già, in Spagna ha fatto molta esperienza". Poi sui ragazzi della Primavera presenti qua in ritiro a Bormio. "Qua ci sono tanti ragazzi giocatori della Primavera che si stanno impegnando, stanno lavorando molto bene. Chi mi ha sorpreso? Butic credo che abbia grandi qualità ma anche Ferigra si sta mettendo bene in mostra".