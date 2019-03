Tomas Rincon, ex giocatore della Juve ora al Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria bianconera: "Hanno fatto qualcosa di straordinario contro l'Atlético Madrid. E' sempre bello per il calcio italiano che ci sia ancora una squadra in corsa per la Champions, il torneo più bello di tutti. Ci auguriamo che nelle prossime stagioni ci siano ancora più squadre del nostro campionato in corsa".