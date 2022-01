Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, è un giocatore che si sta facendo notare in questo campionato e ha diversi ammiratori. Non ultimo il Bologna, che è arrivato a offrire 7 milioni di euro. Tuttavia il club ligure, che per tutto il 2022 ha il mercato bloccato, ci sta pensando due volte prima di privarsi di pedine importanti.

Per questo, riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il recente rinnovo di Verde si sta lavorando per prolungare anche il contratto di Maggiore, in scadenza nel 2023.