Il rinnovo di Alex Sandro (scadenza 2020) non è ancora stato definito dalla Juventus. I bianconeri vogliono rinnovare entro la fine della stagione per non avere il calciatore in scadenza all'inizio della prossima ma secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport c'è ancora distanza tra domanda e offerta con l'ex terzino del Porto che chiede 5 milioni di euro a stagione.