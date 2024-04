A volte ritornano. Daniele De Rossi ha preso in mano una Roma in difficoltà e senza stimoli riportando entusiasmo prima in campo e poi tra i tifosi. Proprio come faceva in campo. Una volta esaltava i giallorossi con un tackle, ora vince le partite dalla panchina con le mosse giuste. In giacca e cravatta.. Per lui è il sogno della vita, per la Roma può essere il punto di svolta.

- In questi giorni l'ex centrocampista. Non servirà quindi aspettare la fine della stagione per vedere chi sarebbe stato il nuovo allenatore della Roma: nell'accordo firmato qulche mese fa De Rossi non aveva fatto nessun tipo di discussione sull'ingaggio, aveva solo chiesto di inserire una clausola: "Se vado in Champions League mi rinnovate automaticamente". E' bastato meno tempo del previsto per convincere tutti.

- Ad annunciare il prolungamento del contratto è stata la società giallorossa con una nota ufficiale: "Siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro", per la firma è solo questione di tempo., amico ed ex compagno di Daniele - fu lui a portarlo al Boca Juniors a fine carriera - e attualmente direttore tecnico della Fiorentina. Gli altri profili valutati sono Josè Fontes (al momento davanti a tutti), François Modesto e Aleksandar Kolarov.