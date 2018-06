Un contratto in scadenza nel 2019, una trattativa che va avanti da tempo, senza fretta e senza paura, nonostante i rumors di mercato che gravitano attorno alla figura di Alessandro Florenzi. Vice capitano, terzino, mezzala, esterno offensivo all'occorrenza, è uno dei punti fermi di Eusebio Di Francesco e della sua Roma. Monchi lo sa. E il direttore sportivo spagnolo conosce anche l'immensa voglia di giallorosso che ha il tuttofare classe '91, cresciuto col mito di Totti e De Rossi, e voglioso di ripercorrere le loro orma.



INCONTRO IN AGENDA - La prossima settimana è fissato un incontro in agenda tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Come appreso da calciomercato.com, filtra più ottimismo, rispetto al passato, circa il rinnovo di contratto del 24 romanista: l'intenzione è quella di chiudere, non in tempi brevi, ma comunque di chiudere. Non c'è fretta, scrivevamo: entrambe le parti sono vogliose di continuare insieme e ragioneranno con calma sulla soluzione migliore. Il giocatore, che al momento percepisce poco meno di 2 milioni di euro, inizialmente voleva un ingaggio come i top della rosa (Dzeko percepisce 4,5 milioni, Nainggolan 4,2, Strootman 3,2), ora è pronto ad "accontentarsi" di 3 milioni di euro. Roma e Florenzi, si va verso la fumata bianca. Ma con calma.



