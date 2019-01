Prosegue la telenovela di mercato legata al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. Gli ultimi mesi hanno visto le due parti, società ed entourage del giocatore, annunciare più la volontà di arrivare a un accordo per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2021. Eppure qualcosa è cambiato nelle settimane finali del 2018, con le provocazioni di Wanda Nara e le risposte piccate prima di Piero Ausilio e poi di Beppe Marotta.



LE RICHIESTE DI WANDA - In questa situazione, Icardi ha rifiutato la prima proposta di rinnovo ricevuta dalla società, con ingaggio a sette milioni di euro a stagione. La moglie e manager del capitano nerazzurro, come riporta il Corriere della Sera, ne chiede almeno nove, ovvero il doppio di quanto percepisce attualmente Maurito. Altro argomento di discussione è poi quello che riguarda la clausola rescissoria, ora fissata a 110 milioni: l'Inter vorrebbe toglierla, Wanda tenerla e, eventualmente, alzarla con il nuovo contratto. Un caso da gestire attentamente, col Real Madrid che osserva sempre più interessato...