La Lazio verrà costruita intorno a Luis Alberto, Immobile ed Inzaghi. Se per lo spagnolo è arrivata la firma, come riporta il Messaggero ora tocca a Ciro Immobile. Il rapporto con il club non è in discussioni, ma 35 reti vanno monetizzate: potrebbe arrivare a guadagnare dagli attuali quasi 4 milioni fino a 6. Tare esclude qualsiasi attrito: la Lazio del futuro sarà costruita intorno a lui.



RINNOVO INZAGHI - Non solo Immobile, anche Inzaghi farà valere il suo credito sportivo. Vuole 6 acquisti, non si accontenta della Champions. C'è già un accordo di massima con il presidente: 2,5 milioni fino al 2023, più il bonus Scudetto. E una squadra in grado di vincerlo.