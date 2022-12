Il rinnovo di contratto di Rafael Leao è in cima alla lista delle priorità per tutti i tifosi del Milan. Il portoghese è in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e da tempo ha iniziato una lunga ed estenuante trattativa con i dirigenti rossoneri per provare a prolungare. Ad oggi l'intesa è ancora lontana e, per questo è già stata fissata la data per il prossimo summit con il suo avvocato, Ted Dimvula.



DISTANZA - C'è distanza, nonostante le numerose voci e dichiarazioni dell'ultimo periodo sia da parte di Leao, che anche a mezzo social ha mandato messaggi d'affetto verso il Milan, sia da parte di compagni di squadra, Pioli e dirigenti che lo stanno spingendo verso il rinnovo. Maldini e Massara lo sforzo di alzare le cifre oltre i 6 milioni di tetto massimo arrivando fino a 7 bonus compresi lo hanno fatto, ma le proposte che aleggiano sopra la testa del portoghese superano la doppia cifra e complicano l'intesa.



INCONTRO PROGRAMMATO - Il prossimo incontro servirà a ribadire le posizioni delle parti e, se possibile a provare a cucire il gap che oggi c'è. Sarà a inizio gennaio quando l'avvocato Ted Dimvula ritornerà in Italia e a Milano. E con il mercato invernale che sarà ancora aperto questo summit potrebbe anche spostare, in un senso o nell'altro, il futuro di Leao e delle trattative rossonere.