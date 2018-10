Il rapporto di Anthony Martial con José Mourinho è ai minimi storici e la Juve considera l'ex promessa del Monaco un calciatore sul quale puntare per il futuro a patto che i parametri economici siano in linea con le politiche societarie. Il contratto di Martial scade al termine della stagione ma come riporta Tuttosport lo United ha un'opzione per prolungare automaticamente la sua permanenza con i Red Devils.