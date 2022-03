Il futuro di Momo Salah a Liverpool è in bilico, da tempo si sta parlando del possibile rinnovo dell'egiziano ma la firma non arriva. A fare il punto sul futuro del giocatore è l'allenatore dei Reds Jurgen Klopp: "Questa situazione non ci sta creando nessun problema, Momo è concentrato solo su questa stagione e poi parleremo del futuro. So che le parti sono in contatto, vedremo cosa succede".