Caro calcio, ci sei mancato. In origine è stata la Bundesliga, ora tocca a Liga, Serie A e Premier League, più le coppe nazionali, riprendere la marcia. Non ci saranno la Ligue 1 e le coppe nazionali francesi, ma gli amanti del pallone avranno comunque modo di divertirsi. Davanti a una tv, un tablet o uno smartphone, magari in spiaggia, sotto l'ombrellone o all'ora dell'aperitivo.



ABBUFFATA - Dall'11 giugno al 30 giugno sono in programma 145 partite in 20 giorni, una media di 7,25 ogni 24 ore. Si parte giovedì, tra due giorni, con il derby di Siviglia, poi tocca alla Coppa Italia, con Juventus-Milan, di scena venerdì, e nel weekend con un'altra giornata di Bundesliga (che terminerà a fine mese) e l'altra semifinale di ritorno della coppa nazionale, Napoli-Inter, in programma sabato sera.



CALCIO INGLESE - Il 17 giugno ricomincia la Premier League con i recuperi Aston Villa-Shieffield United e Manchester City-Arsenal, poi il calendario porterà gli inglesi a giocare 30 partite in due settimane, di cui quattro di FA Cup a fine mese. Gli unici giorni 'liberi', senza match, sono il 18 e il 26 giugno. Insomma, mettetevi comodi, ci sarà da divertirsi.