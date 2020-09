. Un evento che, prima di venir saccheggiato emotivamente dalla pandemia, possedeva un fascino unico e provocava frenesia anche tra gli appassionati meno accesi.. Poche e distratte le discussioni al bar o ai giardinetti sui temi più intriganti che dovrebbero caratterizzare la grande sfida per lo scudetto. Rari e più che altro formali i bisticci campanilistici trai tifosi delle rispettive squadre. Complicata l’elencazione delle formazioni tra nomi nuovi e vecchie conoscenze. Persino il botteghino delle scommesse piange miseria per le puntate davvero ridotte all’osso.La domanda che sorge spontanea e ben motivata fa capo all’ultima e recente inchiesta ufficiale degli organi internazionali sportivi il cui risultato poeta a registrare una p. Il pericolo che questo stato d’animo si trasformi in indifferenza o persino in fastidio è reale e questo dovrebbe preoccupare non poco i gestori di un’azienda la quale si trova ai primi posti con quelle che producono cifre considerevoli per reddito e occupazione.Tra le cause che stanno provocando un avvio di stagione così tiepido dal punto di vista della partecipazione popolare e che ci propongono una partenza a fari spenti quella che maggiormente condiziona l’intero meccanismo vi è la questione legata all’per una creature che, privata di questo elemento, rischia di avvizzire e poi di morire.Gli operatori del settore sono consapevoli di questo impasse e non per nulla alcuni presidenti hanno tentato di forzare le disposizioni dettate dal Comitato Tecnico Scientifico la quali stabiliscono, peraltro ragionevolmente, che gli impeti sportivi debbano ancora rimanere blindati., come insegna il giochino sciagurato delle discoteche e come suggeriscono gli allarmi lanciati dal OMS relativi a un dilagare della malattia che sarebbe soltanto all’inizio. E tutti colori i quali continuano a insistere affermando vergognosamente che le bare di Bergamo erano vuote dovrebbero ricorrere perlomeno a un bravo psichiatra.Detto ciò, per salvare il calcio e per fare in modo che la gente riprenda ad appassionarsi come ha sempre fatto,offrendo tutto e di più di loro stessi in base al loro valore e ai loro ingaggi, sul piano tecnico ed emotivo, e riaccendere le luci sulla scena che ora vive in penombra., insomma, che anche soltanto televisto in attesa di tempi migliori sappia battere l’indifferenza la quale rischia di soffocare il calcio.@matattachia