Si giocherà lunedì 20 luglio alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino il big match tra Juventus e Lazio valido per la 34/a giornata di Serie A. E' quanto annunciato dalla Lega di serie A che ha ufficializzato il calendario della ripartenza. Si tratta delle 124 gare - 4 recuperi e 12 giornate intere - che mancano per concludere il campionato, sospeso a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo il recupero della 25esima giornata, il 20 e 21 giugno, da lunedì 22 si partirà con l'8/a giornata di ritorno. Si giocherà fino al 2 agosto, data in cui è prevista l'ultima giornata di campionato. Due fasce orarie nei turni infrasettimanali alle 19.30 e alle 21.45, tre nel fine settimana con l'aggiunta delle 17.15. Tra le gare che saranno disputate alle 17.15 ci sono i big match Milan-Roma in programma domenica 28 giugno, e il derby della Mole, Juventus-Torino sabato 4 luglio.