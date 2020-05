Tutti a caccia del Bayern Monaco. La Bundesliga, primo dei grandi tornei europei a ripartire dopo lo stop causato dal Coronavirus, riprende sabato 16 con Neuer e compagni a guardare tutti dall’alto. Mai come quest’anno però il torneo appare apertissimo con quattro squadre racchiuse in 6 punti. Nonostante il grande equilibrio i betting analyst vedono sempre i rossi bavaresi grandi favoriti per la conquista dello scudetto numero 30 in Germania: il successo del Bayern infatti è dato a 1,22. Il primo inseguitore dei bavaresi, riporta Agipronews, è il Borussia Dortmund staccato di quattro lunghezze. I gialloneri, che non vincono il titolo da otto anni, da quando Jurgen Klopp sedeva in panchina, si possono giocare a 6,50. Terzo incomodo potrebbe essere il Lipsia trascinato, fino all’interruzione del torneo, dall’ex romanista Patrick Schick. Il successo dei ragazzi di Nagelsmann pagherebbe 9 volte la posta.