Un pareggio amaro per la classifica, ma anche venato da sottili emozioni che affondano in un senso di quella canaglia che è la nostalgia. Quando, come inviato di “Tuttosport”, si presentava l’occasione di seguire la Juventus a Lecce era sempre una domenica di festa. Intanto per la fortuna di poter tornare in una tra le più belle città d’Italia, tra gente gentile ed educata, dove si mangia e si beve bene.