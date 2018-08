La Pro Vercelli ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport. Come riporta l'Ansa, il club ha chiesto una misura cautelare "volta a far valere l'illegittimità dell'azione posta in essere dalla Lega di Serie B. Questa azione non può incidere sui diritti già acquisiti dalle partecipanti ai ripescaggi, e costituisce un'azione che verrà posta, se confermata, anche all'attenzione della magistratura penale, in quanto la Lega di Serie B e Figc, benché associazioni di natura privatistica, svolgono funzione pubblicistica nell'ambito dell'organizzazione dei campionati".