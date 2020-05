e pondera un cambio di programma, in merito alla ripresa del campionato, che dovrebbe esserecome da parole della volontà da parte dei club della massima serie è infatti quella di indireper utilizzare un eufemismo.Ecco il testo del comunicato: "Si è svolta questo pomeriggio in video conferenza una riunione tra rappresentanti delle Società e medici delle stesse per un'analisi delle indicazioni sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. L'incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra Club e componente medica, con l'obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell'applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi. A tale proposito domani mattina la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, si riunirà con la Figc, per individuare insieme un percorso costruttivo di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso".​- Nella giornata di giovedì infatti club si sono ritrovati e hanno deciso di io: le società infattidel lavoro..e la ripresa del campionato, anche seNel frattempo la Figc ha attivato da oggi "un pool ispettivo della Procura Federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di governo"- Dal canto loro,, data che per il momento non è ufficiale, come manifestato nel comunicato AIC di oggi: una serie di problemi da risolvere dunque,non ancora fissato ma che ci sarà nei prossimi giorni.@AleDigio89