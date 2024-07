Riso: "Con l'Inter si è parlato di Carboni. Frattesi rimane incedibile? Certo"

AFP via Getty Images

Beppe Riso, agente fra gli altri del difensore del Torino Alessandro Buongiorno, ha parlato in serata con Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, portando avanti la trattativa, poi si è diretto verso la sede dell'Inter perché intermediario delle operazioni Tessmann e Oristanio tra i nerazzurri e il Venezia. Queste le sue parole alla fine dell'incontro, rilasciate ai media presenti tra cui Calciomercato.com:"Io ho parlato di Franco, per definire il passaggio al River Plate. Per Oristanio è ancora presto.per capire un po', solo chiacchiere ma due battute le abbiamo messe in piedi (il tono è rilassato e scherzoso, ma il concetto viene ribadito, ndr).".