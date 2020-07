Il primo tassello è stato messo. La conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan consente ai rossoneri di guardare con più serenità al futuro, soprattutto in chiave mercato. In attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, a Milanello si valutano profili importanti per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi è quello di Federico Bernardeschi: secondo i betting analyst il fantasista della Juventus in maglia rossonera si gioca a 4,00. La quota è particolarmente appetibile, anche perché gira da giorni l’ipotesi di uno scambio con Kessie. C’è voglia di novità nel reparto offensivo e crescono le quotazioni di Luka Jovic del Real Madrid. Il giovane attaccante serbo, dopo essere esploso due anni fa all’Eintracht Francoforte, ha faticato alla prima stagione spagnola e l’ipotesi di un passaggio al Milan è offerta a 4,00. Si alza invece la quota per Duvan Zapata: una delle pedine fondamentali dell’Atalanta di Gasperini è in lavagna a 7,50. E se la maglia numero 10 del Milan cambiasse padrone? Ipotesi molto difficile visto anche il campionato che sta disputando Hakan Çalhanoglu ma in casa rossonera sognano il “dies” per antonomasia, Leo Messi. La quota però indica che l'affare è tutt'altro che probabile: vedere la Pulce rossonera pagherebbe 50 volte la posta.