La convocazione nella nazionale inglese di Southgate sembrava aver messo alle spalle i guai a Mykonos (Grecia) per Harry Maguire, ma non è così: come riferisce la stampa britannica, il difensore del Manchester United è stato condannato per aggressione aggravata, resistenza all'arresto e plurimi tentativi di corruzione delle forze dell'ordine.



In particolare, Maguire ha aggredito un poliziotto durante una rissa in un locale di Mykonos a tarda notte. Inoltre, avrebbe detto ai poliziotti: "Sapete chi sono? Sono molto ricco, posso darvi dei soldi". Secondo il codice penale greco, Maguire potrebbe ricevere una condanna a tre anni di reclusione, ma probabilmente la sentenza sarà convertita in una sanzione economica.