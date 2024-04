Rissa Fenerbahce, stangata per il Trabzonspor: 'La vostra giustizia di m..., alzatevi e dimettetevi'

Arrivano le prime conseguenze dal punto di vista della giustizia sportiva dopo le surreali scene di rissa cui la Turchia ha assistito alla fine di Trabzonspor-Fenerbahce.Decisione che lo stesso club ha commentato così attraverso i propri canali: “La vostra giustizia di m***a! Alzatevi dai vostri posti e dimettetevi”."Il processo che ha avuto luogo dopo la partita giocata contro il Fenerbahçe e che ha cercato di affogare non solo il Trabzonspor ma anche un'intera città con la cultura del linciaggio, si è concluso oggi.Il presidente della TFF (la federcalcio anatolica, ndr), Büyükekşi e il suo team hanno provocato un nuovo caos nel nostro Paese con le sanzioni annunciate oggi.Sfortunatamente, a questo punto, anche le brave persone che fanno il loro lavoro sono diventate parte di questo sistema spregevole o sono rimaste in silenzio e preoccupate per il loro posto. Oggi la Federcalcio turca ha aperto un nuovo capitolo della storia che prosegue dall'inizio della stagione. Ancora una volta lo affermiamo molto chiaramente: non siamo stati, non siamo e non saremo parte di questo processo! Il presidente del TFF Büyükekşi e i suoi protetti hanno guardato in faccia la nostra Nazione edi milioni di nostri cittadini, seminato i semi della discordia nel mezzo della società e ad oggi hanno perso completamente il controllo.".

Il Fener, attuale squadra dell'attaccante bosniaco ex Inter Edin Dzeko, aveva minacciato di abbandonare la Super Lig turca, proposito abbandonato dopo un'oceanica assemblea dei soci allo stadio, e alla fine sulla squadra di Istanbul sono cadute, mentre nessun provvedimento per altri due giocatori che sono venuti a contatto con la tifoseria avversaria che aveva invaso il terreno di gioco,La Supercoppa turca, che vede il Fenerbahce impegnato contro il Galatasaray nel derby dei derby della capitale, dovrebbe giocarsi il 7 aprile dopo che era stato rinviato una prima volta a causa delle polemiche in Arabia Saudita. Il 30 dicembre scorso, infatti, le due squadre non scesero in campo in opposizione al rifiuto da parte degli arabi di onorare la figura del padre della patria Kamel Ataturk prima del fischio d'inizio. Una nuova data, il 7 aprile appunto, è stata arrangiata in Turchia, ma. Sta succedendo davvero di tutto oltre lo stretto dei Dardanelli.