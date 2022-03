Il capitano della Macedonia del Nord, Stefan Ristovski, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta contro l'Italia e che è costata agli Azzurri l'eliminazione dal prossimo Mondiale.



SOTTO SHOCK - "Sono ancora sotto shock, ma sono contentissimo. Mi aspetto una grande accoglienza al ritorno in Macedonia".



PORTOGALLO - "Se vinceremo in Portogallo? Sicuramente si"



ENERGIE - "Abbiamo ancora tante energie da spendere, ce la faremo anche contro il Portogallo".