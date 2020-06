La Serie A si appresta a vivere il finale di stagione più strano ed 'estivo' degli ultimi anni. 12 partite tutte d'un fiato, una lunga estate di calcio che si concluderà, se tutto andrà liscio, il 2 agosto. E costringerà tutte le squadre, Lazio compresa, a rivedere il concetto stesso di ritiro estivo.



PREPARAZIONE ESTIVA LAZIO - La prossima stagione, come riporta il Corriere dello Sport, ripartirà probabilmente a metà a settembre, dunque non ci sarà tempo per una lunga pausa e non si potrà ricorrere al solito doppio ritiro in casa Lazio. I dirigenti stanno pensando ad un ritiro fast. Ad Auronzo di Cadore, tradizionale meta biancoceleste, hanno fatto sapere di aspettare la Lazio a fine agosto, ma i tempi sono stretti. Bisognerà scegliere tra Auronzo e Marienfeld, dove la squadra di solito svolgeva la seconda parte del ritiro: 7-10 giorni al massimo per tornare in forma, poi di nuovo si riparte con il campionato.