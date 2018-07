Subiti ritmi alti e un triangolare in famiglia nel primo allenamento della Roma durante il ritiro a Trigoria suddiviso prima in un 8 contro 8 finalizzato al possesso palla, poi da 4 partitelle da 3 minuti e mezzo in 10 contro 10. Di Francesco ha utilizzato Schick nel tridente potenzialmente da panchina con El Shaarawy e Perotti. Dall’altra parte Under, Dzeko e un Kluivert già in palla mentre l’attacco C era costituito da Verde, Defrel (autore di una tripletta e in odore Samp) e Antonucci. Il triangolare è finito con la vittoria della squadra A (i verdi), e con un gol da centrocampo di Luca Pellegrini. Bene pure Coric costantemente “educato” in inglese da Strootman.